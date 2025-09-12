CMF contrata polícias para 13 escolas e cria dois novos 'kiss and ride'

Com o início do novo ano lectivo, a Câmara Municipal do Funchal (CMF), em articulação, com a PSP, voltou a implementar um plano especial de acompanhamento junto a várias escolas do Funchal.

Esta acção visa garantir a segurança da comunidade escola e contribuir para uma amior fluidez de trânsito nos primeiros dias de aulas, sendo que este é um período em que, por norma, se verifica um significativo aumento da circulação automóvel.

Desde modo e até 23 de Setembro, estão em vigor 122 serviços gratificados da PSP, distribuídos por 14 pontos estratégicos da cidade, 3 dos quais correspondem a estabelecimentos de ensino, desde creches a escolas secundária.

O investimento da CMF, nesta operação, ultrapassa os 6.500 euros, reflectindo a prioridade que a autarquia dá à protecção dos alunos, das famílias e de todos os utilizadores da via pública.

As escolas abrangidas são: Escola secundária Ângelo Augusto da Sulva (Levada), Salesianos, santa Teresinha, Horácio Bento de Gouveia, EB1/PE Cruz de Carvalho, EB1/PE Visconde Cacongo, EB1/PE da Ladeira, Colégio do Infante, EB1/PE da Pena, Colégio do Marítimo, Externato Júlio Diniz, Infantário As Capuchinhas, Semi-internato Santa Clara, bem como a zona do Campo da Barca.

Note-se que muitos destes estabelecimentos de ensino se situam em vias via ligação entre o centro e as Zonas Altas do Funchal ou a vR1, onde o tráfego atinge os maiores picos durante a manhã.

A presença da PSP, nestes locais, é, por conseguinte, essencial para organizar a circulação, sensibilizar condutores e evitar riscos à segurança dos alunos.

Paralelamente, a autarquia aproveitou o período de férias escolares para realizar intervenções de melhoria em diversas artérias, de modo a preparar a cidade para responder com maior eficácia ao acréscimo de tráfego característico do arranque do ano lectivo e reduzir os constrangimentos que estas intervenções poderiam causar durante o período escolar.

Destas intervenções, destaca-se a criação de duas zonas kiss and ride em duas escolas, em concreto na Horácio Bento de Gouveia e na EB1/PE Cruz de Carvalho, o que representou um investimento de 60.000 euros.

A CMF apela ainda à colaboração dos condutores, recomendando que acompanhem as actualizações sobre o trânsito através da plataforma municipal infomobilidade.funchal.pt