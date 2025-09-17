Jogo Arouca-FC Porto passa para 29 de Setembro, Famalicão-Rio Ave na véspera

A visita do FC Porto ao Arouca, da sétima jornada da I Liga, foi adiada de 28 para 29 de setembro, trocando com o jogo entre Famalicão e Rio Ave, anunciou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Em comunicado, o organismo oficializou a remarcação dos dois duelos, com os 'dragões', líderes isolados, a defrontarem os 'lobos' numa segunda-feira, às 20:00, quatro dias depois da visita aos austríacos do Salzburgo e três dias antes da receção aos sérvios do Estrela Vermelha, em partidas das duas primeiras rondas da fase de liga da Liga Europa.

A visita do FC Porto ao Arouca estava inicialmente agendada para 28 de setembro, mas coincide com a realização da Feira das Colheitas, evento que atrai milhares de visitantes àquela cidade do distrito de Aveiro, com a autarquia local e a Polícia de Segurança Pública (PSP) a alertarem para questões de segurança e a pedirem o reagendamento do jogo.

Essa partida vai encerrar a sétima jornada do campeonato, já depois da receção do Famalicão ao Rio Ave, que foi antecipada em um dia e tem início marcado para as 20:30.

A I Liga é liderada pelo FC Porto, com 15 pontos, em cinco encontros, contra 12 do bicampeão nacional Sporting, segundo classificado, e do Moreirense, terceiro.

Programa da 7.ª jornada:

- Sexta-feira, 26 set:

Benfica - Gil Vicente, 20:15

- Sábado, 27 set:

Moreirense - Casa Pia, 15:30

Santa Clara - Tondela, 14:30 locais (15:30 em Lisboa)

Estrela da Amadora - AVS, 18:00

Estoril Praia - Sporting, 20:30

- Domingo, 28 set:

Alverca - Vitória de Guimarães, 15:30

Sporting de Braga - Nacional, 18:00

Famalicão - Rio Ave, 20:30

- Segunda-feira, 29 set:

Arouca - FC Porto, 20:00