A Nova Direita, com o seu coordenador Paulo Azevedo, esteve hoje reunida no Instituto da Habitação da Madeira com o intuito de perceber a forma como irá ser determinada a seleção das rendas reduzidas.

Na ocasião, o coordenador do partido apelou ao Governo Regional para a necessidade de olhar para as famílias que estão na Linha de Emergência, porque "porque são pessoas que têm o seu trabalho e que infelizmente se viram obrigados a terem que abandonar a sua habitação devido a finalização de contratos de aluguer e não existirem a possibilidade de renovação, e não esquecendo também as vítimas de violência doméstica devidamente identificadas."

Relativamente a habitação social, o que foi transmitido que 20% da construção do PRR irá ser para habitação social destinada às famílias com carência para uma habitação.

Paulo Azevedo reconhece que não é fácil dar resposta na totalidade das carências existentes e um dos motivos dessa falta de resposta se deve ao abrandamento da construção de habitação por parte do governo regional, deixando assim às famílias no desespero.