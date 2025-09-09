Élia Ascensão acusa Chega de recorrer à "política do grito, do insulto e da cortina de fumo"

A candidatura JPP aos órgãos autárquicos de Santa Cruz vem repudiar "a política do insulto" do Chega e defende trabalho e transparência em Santa Cruz

Através de comunicado, Élia Ascensão lamenta profundamente a postura do Chega, que "opta pela política do grito, do insulto e da cortina de fumo, lançando suspeitas e acusações sem apresentar provas concretas, apenas com o objectivo de alimentar o espectáculo mediático".

A actual presidente da Câmara Municipal contrapôs que os contratos celebrados pelo Município resultaram em "benefícios claros e palpáveis" para a população, permitindo a captação de milhões de euros em fundos comunitários. Entre os investimentos estratégicos realizados destaca: aquisição de novas viaturas de serviço; combate às perdas de água e maior eficiência na gestão dos recursos hídricos; melhoria do tratamento de águas residuais; obras estruturantes e sustentáveis "que melhoram a qualidade de vida dos munícipes e fortalecem o futuro do concelho".

No que respeita aos projectos executados desde 2019, agora encerrados ou em fase de encerramento, "a autarquia conseguiu captar um total de 3.646.382,71 euros em apoios aprovados, com uma taxa média de financiamento de 93,6%, correspondendo a um investimento municipal de cerca de 7% do investimento total realizado, na ordem dos 233.244,18 euros".

No que se refere aos projectos submetidos em 2024 e 2025, com execução prevista até 2028, "o Município de Santa Cruz tem atualmente candidaturas no valor global de 6.565.729,83 euros, abrangendo áreas como mobilidade urbana sustentável, cultura, digitalização, combate às perdas de água e saneamento, bombeiros e protecção civil".

Élia Ascensão sublinhou que o JPP defende "transparência total" na utilização do dinheiro público e que todos os contratos devem ser escrutinados e justificados. No entanto, considerou "inaceitável" que o Chega opte por "ataques pessoais e espectáculos mediáticos" em vez de fiscalização séria e construção de soluções.

Quando um partido se dedica a ofender comentadores, atacar adversários e espalhar suspeitas, sem qualquer fundamento e sem apresentar soluções concretas, está a fragilizar a democracia e a desviar a atenção dos verdadeiros problemas que afetam os portugueses. Élia Ascensão, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz

O JPP exige "rigor, transparência e fiscalização, mas sempre com seriedade e responsabilidade, colocando os interesses do povo acima do circo político".

"O Chega pode escolher a política do insulto e da demagogia; nós escolhemos a política da verdade, do trabalho e dos resultados concretos — como aqueles que Santa Cruz já conquistou e continuará a conquistar, com milhões de euros em investimento público e comunitário para o bem da sua população", concluiu.