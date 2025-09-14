JPP defende classificação do Cristo Rei como património regional

A candidatura do JPP à Câmara Municipal de Santa Cruz esteve junto à estátua do Cristo Rei, onde Élia Ascensão defendeu “uma acção concertada entre a autarquia e o Governo Regional para a recuperação do monumento, que tem um valor turístico e um valor afectivo para a população do Caniço”.

Élia Ascensão salientou que “a estátua está a degradar-se com a estrutura interior de ferro desprotegida, desde que um raio que atingiu aquela estrutura”.

A candidata do JPP lembra que aquele espaço e a própria estátua são domínio privado e, para resolver “o impasse do Cristo Rei” é apologista da sua aquisição pela Região, no sentido de uma “eventual classificação como património regional, fundamentando a intervenção pública que é necessária”.

A candidata lembrou que a autarquia gerida pelo JPP “já fez várias tentativas junto do proprietário do espaço, bem como junto do Governo Regional, mas o impasse continua”.

O JPP realça que “apesar da sua não integração como bem cultural classificado, o estado de degradação e abandono a que chegou o Cristo Rei continua a merecer uma outra abordagem que não se fique pela constatação do óbvio”.

“Esta situação não é, em nosso entender, adequada ao destino turístico de qualidade que se apregoa e se apresenta como uma das mais-valias económicas da Madeira”, rematou.