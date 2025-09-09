Doenças do aparelho circulatório e tumores malignos entre as principais causas de morte na Madeira em 2023

Os tumores malignos e as doenças de aparelho circulatório foram as principais causas de morte dos óbitos registados na Região Autónoma da Madeira em 2023. A primeira causa está associada aos vários grupos etários entre os 30 e 74 anos de idade, enquanto a segunda corresponde aos óbitos de residentes com 75 e mais anos de idade.

Os dados foram revelados esta terça-feira, 9 de Setembro, pela Direcção Regional de Estatística da Madeira. A série retrospectiva das Estatísticas da Saúde indica que em 2023 foram registados 2.791 óbitos de residentes na Região, o que representa uma diminuição de 10,1% relativamente a 2022 (3.104 óbitos). Destes óbitos, 1.369 eram do sexo masculino (49,1%) e 1.422 do sexo feminino (50,9%), pelo que a relação de masculinidade ao óbito foi de 96,3 óbitos masculinos por cada 100 óbitos femininos, valor inferior ao registado a nível nacional, de 100,4. No ano em análise, a taxa de mortalidade por 1.000 habitantes na RAM foi de 10,9‰ (11,2‰ no País).

Por grupo etário, registou-se o óbito de uma criança com menos de 1 ano, correspondendo a uma taxa de mortalidade infantil de 0,6‰ (1,7‰ em 2022), sendo a causa de morte “Algumas afeções originadas no período perinatal”. Ocorreram 4 óbitos de crianças entre 1 e 14 anos, 2 dos quais por “Tumores (neoplasmas) malignos”.

No grupo de jovens dos 15 aos 24 anos, registaram-se 10 óbitos, com destaque para 3 devido a “Acidentes de transporte” e 3 por “Tumores (neoplasmas) malignos”.

Entre os adultos dos 25 aos 64 anos, contabilizaram-se 514 óbitos, sobretudo por “Tumores (neoplasmas) malignos” (182 óbitos), “Doenças do aparelho circulatório” (107 óbitos) e “Causas externas de lesão e envenenamento” (59 óbitos).

Já no grupo dos 65 aos 84 anos, registaram-se 1 252 óbitos, com relevo para os “Tumores (neoplasmas) malignos” (339 óbitos), “Doenças do aparelho circulatório” (313 óbitos, sendo 102 por “Doenças isquémicas do coração”) e “Doenças do aparelho respiratório” (186 óbitos, incluindo 94 por “Pneumonia”). Por fim, entre os 1.010 óbitos com 85 e mais anos, destacam-se 298 que tiveram como causa de morte “Doenças do aparelho circulatório” e 200 por “Doenças do aparelho respiratório”, dos quais 114 atribuídos a “Pneumonia”.

O município do Funchal foi o que mais óbitos registou, com 1.224 (43,9%), seguido de Santa Cruz com 376 óbitos (13,5%) e Câmara de Lobos com 266 óbitos (9,5%). Estes municípios concentraram 66,9% dos óbitos da RAM. Por outro lado, os municípios de Porto Santo (53 óbitos; 1,9%), Porto Moniz (55 óbitos; 2,0%), São Vicente (82 óbitos; 2,9%) e Santana (94 óbitos; 3,4%) apresentaram menos de 100 óbitos, em 2023, totalizando 10,2% das mortes.

A causa de morte por “Doenças do aparelho circulatório” destacou-se como a principal na Região (25,8% do total de óbitos) e também nos municípios da Calheta, Funchal, Ponta do Sol, Porto Moniz, Santana e São Vicente. Em Câmara de Lobos, Santa Cruz e Machico, a principal causa de morte foi por “Tumores (neoplasmas) malignos” enquanto na Ribeira Brava a mortalidade por “Doenças do aparelho respiratório” foi a predominante (40 dos 160 óbitos). A taxa de mortalidade por esta causa de morte na RAM foi de 2,8‰, valor igual ao registado a nível nacional. Por município, esta taxa foi superior no Porto Moniz (8,8‰), seguido de São Vicente (5,1‰) e Santana (4,9‰). Os municípios do Porto Santo (1,8‰), Santa Cruz (1,9‰) e Câmara de Lobos (2,0‰) foram os que apresentaram as menores taxas de mortalidade por esta causa de morte.

A mortalidade por “Tumores (neoplasmas) malignos” foi a segunda causa de morte mais comum na RAM, em 2023, tendo sido contabilizados 649 óbitos, o correspondente a 23,3% do total de mortes e a uma taxa de mortalidade de 2,5‰, taxa inferior à nacional que se situou em 2,7‰. Os municípios do Funchal (296 óbitos), de Santa Cruz (92 óbitos), Câmara de Lobos (67 óbitos) e Machico (57 óbitos) foram os que registaram maior número de mortes por esta causa. Nos restantes municípios o número de óbitos foi inferior a 30, destacando-se o Porto Moniz com apenas 10 mortes. Em termos de taxa de mortalidade, os municípios do Porto Moniz (4,0‰), São Vicente (3,7‰), Santana e Porto Santo (ambos 3,1‰), Machico (2,9‰) e Funchal (2,8‰) foram os que apresentaram as taxas mais elevadas e superiores à média regional (2,5‰). A menor taxa foi observada nos municípios da Ribeira Brava (2,0‰), Câmara de Lobos e Santa Cruz (ambos com 2,1‰).

Em termos de taxa, a mortalidade por tumores malignos foi superior à mortalidade por doenças do aparelho circulatório nos municípios do Porto Santo (3,1‰ face a 1,8‰), Machico (2,9‰ face a 2,5‰), Santa Cruz (2,1‰ face a 1,9‰) e Câmara de Lobos (2,1‰ face a 2,0‰).