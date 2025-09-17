Resgate de turistas perdidos demorou cerca de 10 horas

O casal de turistas que na tarde de ontem perdeu-se quando percorria a Levada do Castelejo à Viana, em Santo António, foi resgatado já de madrugada.

Os estrangeiros, ambos de nacionalidade holandesa, iniciaram este percurso não classificado e em muito mau estado durante a tarde e ficaram assustados quando se depararam com uma derrocada a meio caminho.

O casal, ambos na casa dos 20 anos, pediram socorro via 112 por volta das 16 horas, tendo sido mobilizados para o local elementos da equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Os bombeiros entraram pelo Curral das Freiras e conseguiram localizá-los numa zona abaixo do antigo Miradouro da Eira do Serrado. Com o apoio dos drones do Serviço Regional de Protecção Civil verificaram que os turistas encontraram-se aparentemente bem de saúde, mas muito assustados. Contudo, os bombeiros viram-se impossibilitados de resgatá-los, pois após duas horas de percurso encontraram uma grande derrocada, que não apresentava segurança para poderem montar cordas e efectuar o resgate.

Por volta das 19 horas foi pedido um reforço da equipa de resgate e outros elementos iniciaram o percurso pela Viana.

Após duas horas de caminhada, neste percurso com elevado risco de queda de pedras e muito silvado e derrocadas pelo caminho, os bombeiros conseguiram retirá-los dali, por volta das duas horas da madrugada.

No local estiveram 12 elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, a equipa de drones do SRPC e a Polícia Florestal.

O resgate demorou cerca de 10 horas.