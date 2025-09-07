Resgate no Chão da Ribeira prolongou-se pela madrugada

Cinco cidadãos espanhóis, dois homens e três mulheres, com idades entre os 40 e os 60 anos, foram resgatados ao início da manhã deste domingo, no Chão da Ribeira, Seixal, após uma longa operação conduzida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

O alerta foi dado por um amigo do grupo, que não participava na actividade de canyoning do Folhado. Ao cair da noite, os praticantes terão procurado refúgio no denso manto florestal.

A equipa de resgate especializada em canyoning foi accionada pelas 23h08 e chegou ao local às 00h40. Durante toda a madrugada, 12 operacionais, apoiados por três veículos e por uma viatura do CROS equipada com drone, trabalharam nas buscas.

Foto: DR

O resgate foi concluído com sucesso às 8h27, altura em que os cinco praticantes chegaram às viaturas no Chão da Ribeira. Todos se encontravam bem de saúde e não necessitaram de assistência médica.