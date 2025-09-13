Polícia Florestal multa turistas em 750 euros por desrespeitarem encerramento da Vereda do Areeiro
Intercepção de visitantes que ignoraram sinalização e alerta de guias turísticos no PR1, um dos percursos mais emblemáticos da Madeira
Um grupo de três turistas "foram hoje identificados pelo Corpo de Polícia Florestal quando percorriam uma secção interditada do Percurso Classificado PR1 – Vereda do Areeiro, que liga o Pico do Areeiro ao Pico Ruivo", tendo os visitantes ignorado "a sinalética de encerramento e transpuseram a porta de segurança instalada no acesso ao trilho, vindo a ser interceptados na zona do Pico do Areeiro", informa uma nota de imprensa do IFCN, através da Secretaria Regional do Turismo, Ambiente e Cultura. Pelo acto, "cada um pagou voluntariamente a coima de 250 euros, num total de 750 euros, conforme previsto no Decreto Legislativo Regional n.º 24/2022/M, de 19 de Dezembro, que estabelece o regime jurídico dos percursos pedestres da Região Autónoma da Madeira", frisa.
Assim, segundo informação do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, "a situação foi comunicada de imediato à Polícia Florestal após o alerta dado por guias turísticos que se encontravam no local, evidenciando a colaboração ativa do setor no cumprimento das normas de segurança", elogia.
Os percursos pedestres classificados são património natural e cultural da Região, mas também espaços de risco quando não estão em condições de serem frequentados. O incumprimento das regras de acesso não só coloca em perigo a vida dos visitantes, como compromete o trabalho desenvolvido para salvaguardar o território. A aplicação desta coima demonstra a firmeza da fiscalização e a importância de todos respeitarem as indicações das autoridades. Manuel Filipe, presidente do IFCN
O responsável lembra, ainda, que "a sinalização de encerramento existe para proteger as pessoas e o ambiente", apelando à responsabilidade individual de quem visita a ilha: "Queremos que quem nos visita viva experiências únicas e seguras. O nosso dever é preservar os trilhos, mas o dever de cada um é respeitar as normas. A segurança e a conservação estão sempre em primeiro lugar."
Na nota de imprensa, aproveita-se para recordar que "o Decreto Legislativo Regional 24/2022/M define que a circulação em percursos pedestres encerrados constitui contraordenação punível com coima que pode variar entre os 250 e os 2.500 euros para pessoas singulares e entre os 500 e os 10.000 euros para pessoas coletivas. No caso em apreço, os três turistas optaram pelo pagamento voluntário imediato da coima mínima, mas o processo contraordenacional segue agora os seus trâmites legais".
E acrescenta que "o Corpo de Polícia Florestal tem vindo a reforçar a vigilância nos trilhos classificados, sobretudo em períodos de maior procura turística, como o atual. A intervenção de hoje resulta desse esforço conjunto entre guias, autoridades e Instituto de Florestas, numa lógica de prevenção e dissuasão", garante.
A Vereda do Areeiro "é um dos percursos mais procurados da Madeira, pela imponência das paisagens que oferece e pelo facto de ligar dois dos picos mais altos da ilha. No entanto, em determinadas épocas do ano, ou devido a trabalhos de manutenção e condições meteorológicas adversas, o trilho é temporariamente interditado por razões de segurança", lembra ainda.
O turismo de natureza é um ativo central para a Madeira, mas só pode crescer de forma sustentável se for assente em regras claras, segurança e responsabilidade ambiental. Casos como este recordam a todos que o respeito pelas normas não é opcional, é obrigatório. Manuel Filipe
Com este episódio, a Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através do IFCN, "reforça a mensagem de que a segurança dos visitantes e a proteção do património natural estão no centro da estratégia de valorização da rede de percursos pedestres da Região", conclui a nota.
Mais Casos
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo