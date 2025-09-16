Casal de turistas perdido na Levada do Curral e Castelejo

Um jovem casal de turistas, de 22 e 27 anos, encontra-se perdido na Levada do Curral e Castelejo, no sítio da Viana, em Santo António, esta terça-feira à tarde. O alerta foi dado às 15h55.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizaram seis elementos da Equipa de Resgate em Montanha para a operação de tentar localizar e socorrer o casal.