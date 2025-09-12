Calheta lança programa de comparticipação em medicamento para seniores

A Câmara Municipal da Calheta anunciou, hoje, o lançamento de um programa de comparticipação em medicamento para seniores, o “Calheta + SAÚDE”,

"Esta nova medida de apoio social, dirigida a munícipes com 65 ou mais anos, prevê a comparticipação nas despesas com a aquisição de medicamentos e fraldas para adultos, devidamente prescritos e considerados indispensáveis pelos médicos, procurando diminuir o peso financeiro dos encargos com a saúde e contribuir para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar da população sénior", dá conta o executivo em comunicado de imprensa.

A apresentação oficial do “Calheta + SAÚDE”, realiza-se na próxima terça-feira, dia 16 de Setembro, às 11h00, no Centro Cívico do Estreito da Calheta. Na cerimónia estarão presentes do presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, e representantes das entidades parceiras no programa.