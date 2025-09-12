“Temos o melhor projecto, os melhores quadros e somos conhecedores da realidade” garante Doroteia Leça

“Somos, sem sombra de dúvida, quem apresenta o melhor projeto de governação para a Calheta, para os próximos quatro anos, quem tem os melhores quadros e, acima de tudo, quem apresenta uma lista de pessoas da Calheta, conhecedoras do nosso território, da nossa realidade e especificidade locais e, não, de figuras que só vamos conhecendo pela comunicação social, algumas delas que se calhar nem sabem quantas freguesias tem o nosso concelho” afirmou, esta tarde, a candidata pelo PSD/M à Presidência da Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça, na apresentação da sua candidatura “Calheta Sempre” às Eleições Autárquicas do próximo dia 12 de Outubro, numa oportunidade em que fez questão de reiterar o seu compromisso a favor do futuro que importa continuar a construir neste concelho.

Um futuro onde cada jovem “possa sonhar e realizar”, num concelho que se continue a afirmar pela diferença e pelas oportunidades que oferece, a todos os cidadãos.

Doroteia Leça que, nesta ocasião, fez questão de aludir a alguns dos compromissos que constam do seu Manifesto Eleitoral – “compromissos esses claros, reais e exequíveis” – reiterando a área social como uma das grandes prioridades do seu projeto e garantindo que, nesta matéria, é seu objetivo apostar na isenção das taxas urbanísticas na construção da primeira moradia até aos 35 anos, entre outros apoios, programas e benefícios no acesso à Habitação, reforçando a oferta de Habitação pública.

Isto sem esquecer a devolução na totalidade do IRS às famílias, mantendo o IMI na Taxa mínima e o IMI Familiar. Famílias que continuarão a ter acesso aos programas atualmente disponibilizados pela autarquia, sendo de destacar a criação do Gabinete de Apoio Psicológico.

Na área da educação, entre outras medidas, será de sublinhar o reforço das Bolsas de Estudo aos Universitários, a entrega de Kits escolares e a manutenção do transporte escolar gratuito, assim como o alargamento do Programa “Verão em Cheio” às crianças em idade pré-escolar.

No Turismo, Doroteia Leça propõe-se a manter e a reforçar a qualidade do destino, através do investimento na reabilitação e requalificação de Miradouros, na recuperação de percursos pedestres e caminhos reais, assim como na manutenção da qualidade das praias, avançando que a digitalização da informação turística será uma realidade.

Na economia, a candidata garante que, a par da promoção do investimento público, continuará, sempre, ao lado de quem investe e cria emprego, assim como de quem mantém viva a tradição do seu concelho.

A renovação da rede de água potável, a construção de novos tanques de armazenamento, o alargamento da rede de saneamento básico e a aposta nas energias renováveis são alguns dos compromissos na área do ambiente, enquanto que, na Agricultura, o destaque vai para a recuperação e melhoria dos acessos agrícolas.

Na Cultura e no Desporto – áreas em que a Calheta é, já hoje, uma referência – garantiu manter os apoios a todas as associações e instituições, assim como manter a dinâmica atual, reforçando-a.

Doroteia Leça que, a finalizar a sua intervenção, citou o cardeal Tolentino Mendonça: “a esperança não é esperar que as coisas aconteçam. É acreditar que juntos poderemos construir”, disse, lembrando que o futuro da Calheta está nas mãos de cada calhetense e que cada voto conta, porque todos são importantes.

“De hoje a um mês, no próximo dia 12 de outubro, vamos transformar a confiança em vitória, a esperança em progresso e a união em força imparável. Porque juntos acreditamos, juntos lutamos e juntos venceremos”, rematou.

Carlos Teles apela ao voto naqueles “que colocam sempre a Calheta em primeiro lugar”

Agradecendo a confiança de ser o mandatário desta candidatura, desafio que assume com a maior honra, Carlos Teles, atual Presidente da Câmara Municipal, foi perentório ao afirmar que Doroteia Leça é a melhor candidata do PSD ao seu concelho porque representa a garantia de que a Calheta continuará o seu caminho, de forma transparente, mas também desafiadora, na senda do desenvolvimento. Um caminho que, frisou, “não pode ser interrompido”, sob pena de se colocar em causa o futuro.

Doroteia Leça que, conforme vincou, é alguém reúne “competência, experiência e carácter”, tal como a sua lista e que, acima de tudo, saberá colocar, tal como até agora, a Calheta sempre em primeiro lugar.

“Com certeza que não somos perfeitos e que ainda há muito a fazer, mas também sabemos honrar o nosso passado e o caminho que fizemos. A Calheta hoje enche-nos de orgulho porque soubemos fazer esse caminho”, disse, assumindo que esta é a melhor equipa para liderar os destinos da Calheta e para enfrentar os desafios que se avizinham.

Mandatário da candidatura que, na sua intervenção, apelou a que todos, sem exceção, votem, a 12 de outubro, naqueles “que são mais capazes para liderar o futuro do nosso concelho”.

Duarte Sumares apela à continuidade do percurso feito em nome “de um futuro ainda mais promissor”

Assumindo que sua candidatura à Presidência da Assembleia Municipal da Calheta é, acima de tudo, “um compromisso de proximidade” e que o seu objetivo é que este órgão autárquico continue a ser “a casa de todos os calhetenses”, vivida como espaço de participação e cidadania mas, também, como meio de acompanhar a atuação do Executivo Camarário, Duarte Sumares assegurou que exercerá o seu papel focado naquele que é o superior interesse da Calheta e sempre disponível para contribuir para que o município continue a crescer, a modernizar-se e a ser exemplo, tal como tem sido na nossa Região.

“A Calheta é hoje um concelho com provas dadas de desenvolvimento. Esse progresso é fruto de uma gestão autárquica séria e competente, protagonizada pelo PSD, que tem sabido conjugar investimento público com dinamização privada, criando condições para mais oportunidades e mais qualidade de vida. O que aqui está em causa é dar continuidade a esse percurso e fazer com que o futuro seja ainda mais promissor, para quem nos visita, mas também e principalmente para quem nasceu, cresceu e escolheu o nosso Concelho da Calheta para viver e fazer crescer os seus filhos, a sua família”, disse, garantindo, no exercício desta função, “diálogo, sentido de responsabilidade e abertura a todos os contributos para uma Calheta ainda mais próspera”.

Duarte Sumares que, nesta oportunidade, fez questão de deixar uma palavra a Manuel Baeta e Carlos Teles: “o concelho da Calheta ficará e estará eternamente grato. E estou convicto de que a história saberá, um dia, reconhecer de forma justa, o muito que fizeram pela nossa terra”, disse.

Doroteia Leça “sempre acreditou e acredita na força da juventude”, vinca Adriana Sousa

“Continuamos a querer mais pela Calheta, e é por essa razão que apoio a candidatura de Doroteia Leça. Porque nela vejo uma mulher determinada, próxima à população, que conhece o valor das pessoas e sempre demonstrou disponibilidade e carinho pelo outro, e que, acima de tudo acredita na força da juventude” afirmou a mandatária Jovem da candidatura “Calheta Sempre”, Adriana Sousa, assumindo não ter quaisquer dúvidas de que Doroteia Leça está à altura do desafio e saberá encontrar todas as soluções que possam fazer a diferença no futuro da juventude da Calheta.

“Queremos uma Calheta que valorize a educação, os jovens empreendedores, a cultura e o desporto, dando prioridade e valorizando o talento do qual é rico o nosso concelho, para que sejamos jovens cheios de vivências e experiências que nos enriquecem a vida. Uma Calheta que continue a procurar as condições necessárias para fixar os seus jovens. Queremos uma Calheta que nos dê confiança no amanhã e é com Doroteia Leça que acredito que isso será possível”, disse.