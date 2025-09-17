Congestionamento devido a tráfego intenso na Via Rápida
Bom dia. O trânsito nesta manhã de quarta-feira configura-se com o habitual congestionamento rodoviário na Via Rápida, além de as entradas para o centro do Funchal estarem também a sentir forte constrangimento.
De acordo com o portal infovias, o tráfego intenso está a congestionar, ao longo de 4 km, com tendência crescente no sentido Machico - Ribeira Brava, a partir da zona da Cancela até ao nó de Pestana Júnior, e de cerca de 2 km no sentido Ribeira Brava - Machico, da zona do Pilar, passando por Santo António até Santa Luzia, ambos pontos habituais de congestionamento.
Nas entradas para o centro da capital, nomeadamente Hospital, Viveiros e Campo da Barca, o trânsito está fortemente condicionado, sobretudo nesta última devido ao acidente ocorrido na zona do Anadia, que está a deixar o trânsito caótico desde a saída da Via Rápida.
Motociclista cai para dentro da ribeira de João Gomes
Uma mulher foi projectada para de dentro da Ribeira de João Gomes, em frente ao CC Andadia, no Funchal, após choque de uma moto, da qual era pendura, com uma viatura na descida da Rua Visconde do Aanadia.