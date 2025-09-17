Congestionamento devido a tráfego intenso na Via Rápida

Bom dia. O trânsito nesta manhã de quarta-feira configura-se com o habitual congestionamento rodoviário na Via Rápida, além de as entradas para o centro do Funchal estarem também a sentir forte constrangimento.

De acordo com o portal infovias, o tráfego intenso está a congestionar, ao longo de 4 km, com tendência crescente no sentido Machico - Ribeira Brava, a partir da zona da Cancela até ao nó de Pestana Júnior, e de cerca de 2 km no sentido Ribeira Brava - Machico, da zona do Pilar, passando por Santo António até Santa Luzia, ambos pontos habituais de congestionamento.

Nas entradas para o centro da capital, nomeadamente Hospital, Viveiros e Campo da Barca, o trânsito está fortemente condicionado, sobretudo nesta última devido ao acidente ocorrido na zona do Anadia, que está a deixar o trânsito caótico desde a saída da Via Rápida.