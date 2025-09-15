Secretário das Finanças salienta que estatísticas "apoiam a tomada de decisão"

O secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, é mais um protagonista que deu o seu testemunho sobre a importância das estatísticas, nomeadamente destacando serem peça fundamental para a tomada de decisão, reforçando que "é difícil que haja uma boa gestão sem boa informação".

Com particular preferência pelas estatísticas de natureza "económico-financeira", Duarte Freitas destaca "com grata satisfação" o alargamento do leque de estatísticas publicadas pela DREM – entidade que tutela - observado nos últimos anos.

Por fim, o Secretário das Finanças reconhece que gostaria que algumas das estatísticas fossem mais tempestivas, mas compreende que tal está dependente "das prioridades que o próprio Instituto Nacional de Estatística impõe", esclarece.

Estas declarações englobam-se numa iniciativa que visa marcar os 45 anos da Direção Regional de Estatística da Madeira como serviço regionalizado, baseado numa série de vídeos, a publicar quinzenalmente até ao final do ano.

O governante é a segunda personalidade a abordar a temática depois da presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, ter aberto o ciclo de testemunhos.