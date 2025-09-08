Chega quer Oficina dos Carros de Cesto elevada a Património Mundial

A candidatura do Chega à Junta de Freguesia do Monte pretende a classificação da Oficina dos Carros de Cesto do Monte como Património Cultural Material. Jorge Freitas, que lidera a candidatura, considera que "esta oficina é única no mundo e representa não só uma tradição secular, mas também a coragem, a criatividade e a capacidade do povo madeirense em transformar dificuldades em virtudes".

“A Oficina dos Carros de Cesto do Monte é o reflexo do engenho de muitas gerações de madeirenses. Aqui está o 'saber-fazer' de séculos, que deve ser preservado e valorizado. Os Carros de Cesto são inequivocamente únicos no mundo e constituem uma herança que não podemos deixar perder”, sublinha, através de comunicado.

Para o Chega, esta classificação traria uma nova valorização turística e cultural à freguesia do Monte e a toda a cidade do Funchal, reforçando a Madeira como destino internacional de excelência.

“Queremos garantir que esta oficina nunca seja descaracterizada, que as regras e as tradições sejam respeitadas, e que as memórias dos nossos antepassados continuem vivas. É uma herança maravilhosa, um verdadeiro cartaz turístico que queremos promover ao mundo”, acrescentou Jorge Freitas.