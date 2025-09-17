Exposição 'Democracia Aqui Tão Perto' patente em Santa Cruz e Câmara de Lobos

A Biblioteca Municipal de Santa Cruz é uma das 300 entidades do País que acolhe, a partir de hoje, a exposição 'Democracia Aqui Tão Perto', dedicada às Eleições Autárquicas e participação cívica, dá conta uma nota remetida às redacções.

A inciativa nasce de um desafio lançado pelo Instituto +Liberdade, que tem desenvolvido diversas acções de literacia económica, política e cívica.

"Trata-se de uma mostra visual, acessível e gratuita, que explica de forma simples e rigorosa quem elegemos nas eleições autárquicas, quais as competências do poder local, porque o voto nas autárquicas é uma das formas mais directas de influenciar o nosso dia a dia e que papel cada cidadão pode desempenhar para uma sociedade civil mais activa", pode ler-se na página oficial da organização.

Está exposição está patente em mais de 300 entidades em todo o país, incluindo cerca de 150 escolas (públicas, privadas e agrupamentos escolares), 5 instituições de Ensino Superior, mais de 40 bibliotecas municipais, cerca de 100 autarquias (câmaras municipais e juntas de freguesia), 3 Unidades Locais de Saúde, entre outras organizações da sociedade civil.

Na Madeira, além da Biblioteca Municipal de Santa Cruz, a exposição está patente na Junta de Freguesia de Gaula, no mesmo concelho e ainda na Junta de Freguesia da Quinta Grande, em Câmara de Lobos.