Rafael Carvalho destaca a redução fiscal na Região

Rafael Carvalho fez a primeira intervenção na sessão plenária de hoje, abordando a redução fiscal adoptada na Região.

O deputado social-democrata recorda que, este ano, o alívio fiscal para os contribuintes será de 157,4 milhões de euros e que todos os madeirenses com rendimento bruto mensal até 3.292 euros beneficiam da totalidade do diferencial fiscal de 30% no IRS.

Uma redução fiscal que também se aplica às empresas, através das taxas mais baixas de IRC.

Uma redução fiscal que tem em conta a "sustentabilidade das contas públicas", ao contrário do que diz ser a política do PS. "Com o PS temos impostos máximos e serviços mínimos", acusa.

Rafael Carvalho também acusou o JPP de, em Santa Cruz, ser o "campeão dos impostos".