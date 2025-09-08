Madeira com redução de 30% nas emissões face a 2005

“A Madeira está a trilhar um caminho próprio na transição energética, com resultados já visíveis e metas claras para o futuro”. A garantia foi deixada pelo director regional do Ambiente e do Mar, Manuel Ara Oliveira, na sessão de abertura da 16.ª Conferência Europeia sobre Energia das Ondas e das Marés (EWTEC 2025), que decorre até 11 de Setembro no Funchal.

Segundo o governante, a Região já alcançou uma redução de 30% nas emissões face a 2005 e um aumento de 35% da quota de renováveis na produção eléctrica.

Números que, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, colocam a Madeira abaixo da média nacional em intensidade carbónica por PIB e emissões per capita.

“Estamos a reduzir emissões e a dissociar os gases com efeito de estufa do crescimento económico. Isso é motivo de satisfação e prova de que seguimos um percurso consistente e responsável”, sublinhou Manuel Ara Oliveira.

O director regional do Ambiente e do Mar realçou também que, em 2023, as emissões regionais voltaram a níveis de 1998, “apesar do crescimento demográfico e económico registado nas últimas décadas”.

O responsável defende que, pela sua condição insular, a Madeira não tem ligação às redes europeias de electricidade ou gás, o que obriga a soluções próprias. “Não podemos depender de centrais nucleares francesas quando as renováveis falham. Para nós, a transição energética não é apenas uma questão ambiental, é sobretudo uma questão de independência e segurança geopolítica”, reforçou na abertura EWTEC 2025.

Manuel Ara Oliveira apontou ainda que o aproveitamento do oceano poderá ser o “próximo passo” para a Madeira em matéria de renováveis.

“Temos ventos estáveis, a Corrente do Golfo que nos chega com fiabilidade e marés com boa amplitude. Há espaço para integrar mais renováveis e o mar poderá fazer parte dessa equação, devemos continuar a apostar na diversificação da base energética”, afirmou o director regional, acrescentando que a Região dispõe de cenários climáticos regionalizados, um plano de ordenamento do espaço marítimo com áreas destinadas a renováveis ‘offshore’ e autonomia na administração do domínio público marítimo.

“Seguiremos o nosso caminho sem propaganda, com seriedade e responsabilidade. E será um prazer fazê-lo em conjunto com a comunidade científica e empresarial, com os vossos conhecimentos e projetos”, concluiu.

A EWTEC 2025 reúne na Madeira investigadores, académicos e profissionais do sector das energias renováveis marinhas, num evento que, pela primeira vez, decorre fora da Europa Continental.