Porto Moniz rejeita junções

Olavo Câmara (PS), Dinarte Nunes (PSD/CDS) e João da Conceição Jesus (JPP) não querem que o Porto Moniz perca o estatuto que tem mesmo que na Região haja quem avance com uma proposta para uma nova divisão administrativa, tendo em vista a diminuição de concelhos e de freguesias.

Num projecto assumido por João Lemos, que no início deste ano foi divulgado pelo DIÁRIO, o antigo social-democrata defendia que o concelhos passariam de 11 para 8, por via da junção de Porto Moniz, São Vicente e Santana no novo concelho do Norte e da Ponta do Sol e Ribeira Brava no novo concelho da Tabua. Segundo a proposta revelada, das actuais 54 freguesias restariam 29, o que implicaria uma revolução.

Os cabeças-de-lista às eleições de 12 de Outubro não alinham na proposta, recusa que deixaram bem clara no debate da TSF-Madeira, confronto de ideias que pode ouvir e ver de novo.