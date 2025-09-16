Pedro Rodrigues visita obras de eficiência energética

O Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, visitou esta terça-feira o Conjunto Habitacional do Serrado do Mar, na freguesia de Câmara de Lobos, com o propósito de acompanhar o andamento das intervenções de eficiência energética, no âmbito do programa Casa +Eficiente.

Durante a deslocação, o governante, que tutela a área da Habitação, sublinhou a relevância da iniciativa, afirmando tratar-se de “um passo decisivo para fomentar a sustentabilidade e melhorar o bem-estar das famílias da nossa Região, através da valorização da qualidade habitacional e da redução dos custos energéticos, com especial atenção aos que enfrentam maiores dificuldades económicas”.

O conjunto é composto por três edifícios, distribuídos por oito blocos, num total de 51 fracções habitacionais. As obras em curso incluem a reabilitação de fachadas e coberturas, com aplicação do sistema ETICS, bem como a substituição das caixilharias por soluções mais eficientes. Estas medidas visam aumentar o conforto térmico e acústico, além de contribuir para a redução do consumo energético dos edifícios.

Na visita, Pedro Rodrigues fez-se acompanhar pelo presidente da IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, Leonel Silva, pela vereadora da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Dina Silva, e pelo presidente da Junta de Freguesia local, Celso Bettencourt.

O programa Casa +Eficiente, promovido pelo Governo Regional através da IHM, tem por objectivo apoiar financeiramente, a fundo perdido, a reabilitação e melhoria energética de habitações próprias e permanentes de agregados familiares com dificuldades económico-financeiras, reduzindo a respectiva despesa energética. Paralelamente, contempla uma componente pública dedicada à requalificação de empreendimentos da IHM, estando actualmente em curso obras de beneficiação nos conjuntos habitacionais do Pico dos Barcelos (Funchal), da Queimada e da Torre, em Machico.