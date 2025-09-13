Conheça o 'onze' do Nacional para a visita ao Estádio do Dragão
Tiago Margarido faz apenas uma alteração na equipa inicial
Já é conhecido o 'onze' do Nacional para a visita ao Estádio do Dragão, para defrontar o FC Porto, em jogo da 5.ª jornada da I Liga, que tem início às 18 horas (SportTV2).
Tiago Margarido faz apenas uma mexida, apresentando a seguinte equipa: Lucas França, João Aurélio, Léo Santos, Zé Vítor, José Gomes, Matheus Dias, Liziero, Laabidi, Paulinho Bóia, Pablo e Chucho Ramírez.
No banco alvinegro estão Kaique, Ulisses, Witi, André Sousa, Lucas João, Filipe Soares, Lenny, Joel Silva e Martim Watts.
Do lado do FC Porto, o 'onze' é o seguinte: Diogo Costa, Pablo Rosario, Bednarek, Kiwior, Francisco Moura, Froholdt, Alan Varela, Rodrigo Mora, Pepê, Borja Sainz e Samu.
No banco: Cláudio Ramos, Stephen Eustáquio, Gabri Veiga, Zaidu, Neheun Peréz, Prpic, Deniz Gül, Angel Alarcón e André Miranda.
Técnico do Nacional promete equipa com "muita ambição" frente ao FC Porto
O técnico Tiago Margarido prometeu hoje um Nacional com "muita ambição" na visita ao FC Porto, que atravessa um "momento fantástico", em antevisão ao jogo da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol, no sábado.