Marcelo encontra-se hoje com Presidente alemão e visita Bürgerfest
O Presidente da República encontra-se hoje com o seu homólogo alemão, Frank-Walter Steinmeier, em Berlim, e visita o festival Bürgerfest, um evento de cidadania que conta com Portugal como país convidado este ano.
Marcelo Rebelo de Sousa será recebido por Frank-Walter Steinmeier na sua residência oficial, o Palácio Bellevue, em Berlim, às 11:00, com uma cerimónia oficial de boas-vindas, que incluirá o toque dos hinos nacionais, revista e saudação à bandeira.
O Presidente da República de Portugal terá depois uma reunião bilateral com o seu homólogo alemão, antes de ir almoçar a um restaurante português em Berlim.
Por volta das 16:40, Marcelo Rebelo de Sousa irá com Frank-Walter Steinmeier ao festival Bürgerfest (Festa dos Cidadãos, em português), igualmente no Palácio Bellevue, que conta este ano com Portugal como país convidado.
O festival, com uma duração de dois dias, visa "honrar o trabalho voluntário e promover o envolvimento cívico dos cidadãos", segundo se pode ler numa nota hoje divulgada na página oficial da Presidência da República.
De acordo com a embaixada de Portugal na Alemanha, Portugal, enquanto país convidado, irá dedicar as suas bancas a temas como o mar, a cultura, a gastronomia nacional ou ainda o futebol, estando patente num dos 'stands' a taça da Liga das Nações conquistada pela seleção nacional em junho.
Na sua visita à Bürgerfest, Marcelo Rebelo de Sousa irá fazer um discurso na cerimónia de abertura, visitar as bancas do festival e assistir a um debate sobre o tema "o dia de honra -- como ele fortalece o que nos une".
No final da sua visita à Bürgerfest, Marcelo Rebelo de Sousa vai assistir a concertos da banda portuguesa Black Mamba e da banda alemã de 'country rock' The BossHoss.
Marcelo Rebelo de Sousa chegou esta quinta-feira a Berlim para uma visita oficial à Alemanha. No sábado, o Presidente da República parte para Lisboa às 11:00, não tendo nenhum ponto de agenda previsto em Berlim.
A última vez que Marcelo Rebelo de Sousa esteve na Alemanha foi entre 07 e 08 de junho, no âmbito das comemorações do 10 de Junho, em que, em conjunto com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, esteve reunido com a comunidade portuguesa em Estugarda.
Nessa breve visita à Alemanha, o Presidente da República esteve ainda em Munique onde, com Luís Montenegro, assistiu no estádio à vitória da seleção nacional na final da Liga das Nações, contra a Espanha.