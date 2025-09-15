Despiste de moto no Funchal fere casal de jovens

Um despiste de moto junto ao arquivo da CMF, nas imediações da Ribeira de João Gomes, provocou há instantes dois feridos.

Tratou-se de dois jovens, de 16 e de 18 anos, que sofreram ferimentos aparentemente ligeiros.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses prestaram socorro aos sinistrados e asseguraram os seus transportes para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.