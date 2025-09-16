PJ deteve casal suspeito de roubo agravado e detenção de arma proibida em Leiria

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um casal suspeito dos crimes de roubo agravado e detenção de arma proibida, ocorridos em maio na zona de Leiria e que vitimou um homem de 73 anos.

Em comunicado, a PJ, através do seu Departamento de Investigação Criminal de Leiria, explicou hoje que os suspeitos, um homem e uma mulher, de 20 e 21 anos, estão fortemente indiciados pela prática dos crimes de roubo agravado e detenção de arma proibida, ocorridos em 11 de maio, nos Parceiros, concelho de Leiria.

Segundo a PJ, o casal praticou "os factos em coautoria com recurso a arma de fogo, obtendo a subtração de diversos objetos e valores em numerário".

"Os dois suspeitos conheciam a vítima, por já terem, em tempos, vivido na mesma casa".

A PJ esclareceu que o casal atraiu "o idoso para um local ermo, com uma proposta de natureza sexual" com a alegada agressora, para retirar àquele o cartão multibanco.

O idoso "acabou por ser espancado, ficou com quatro costelas partidas, e teve necessidade de receber tratamento hospitalar", referiu a PJ.

"Os agressores, na posse do cartão multibanco, efetuarem levantamentos em dinheiro e realizaram várias compras".

Ainda de acordo com a PJ, as diligências de investigação "permitiram recolha de um relevante acervo de prova, bem como a proposta de emissão de mandados de detenção e de busca domiciliária, pelas autoridades judiciárias competentes da Comarca de Leiria".

Fonte da PJ disse à agência Lusa que os suspeitos não têm antecedentes criminais e que as detenções ocorreram na zona de Leiria.

Os detidos vão ser presentes a um juiz de instrução criminal para a eventual aplicação de medidas de coação.