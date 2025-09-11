Hugo Marques acusa Governo de prometer estrada no Caniçal por pressão do PS

O candidato do PS à presidência da Câmara Municipal de Machico, Hugo Marques, afirmou que o anúncio da conclusão da estrada entre a rua da Igreja Velha e a rua da Palmeira, no Caniçal, apenas aconteceu “graças à pressão feita pelo PS”.

O socialista recorda que a obra foi deixada a meio pelo Governo Regional há vários anos e que, desde então, tem sido alvo de promessas nunca cumpridas, apesar das reivindicações dos moradores e dos órgãos autárquicos locais.

Na sequência da declaração do secretário regional dos Equipamentos e Infra-estruturas, que anunciou para este mês o lançamento do concurso público para a construção da estrada e a regularização da ribeira da Palmeira, Hugo Marques disse esperar que “desta seja mesmo de vez” e não mais uma “promessa para enganar a população”.

O candidato critica ainda o facto de o Executivo regional surgir “sempre em vésperas de eleições” a prometer a conclusão da obra, acusando-o de defraudar sistematicamente as expectativas dos residentes. Sublinha, por isso, que já assumiu o compromisso de terminar a estrada, “seja com meios camarários, seja através de contrato-programa com o Governo”.

“Estaremos aqui para fiscalizar a acção governativa, para confirmar se honram a palavra dada e se, mais uma vez, não estão meramente a agir por motivos eleitoralistas”, afirmou, garantindo que, com o PS à frente da Câmara de Machico, a estrada será concluída “de uma forma ou de outra”.