Chega quer consolidar posição “como principal força de oposição" e "como alternativa de Governo”

O deputado Francisco Gomes, eleito pelo Chega para a Assembleia da República, vai participar esta noite, em Lisboa, na reunião do Conselho Nacional do partido.

Na reunião, estarão em discussão “alguns dos temas mais centrais da vida política nacional, incluindo as respostas aos desafios que o país enfrenta, mas também matérias directamente ligadas à vida interna do Chega, com destaque para as próximas eleições autárquicas e presidenciais”, revelou o parlamentar em comunicado de imprensa, sem contudo especificar os assuntos em causa.

Este encontro dos conselheiros surge num momento que o Chega diz querer consolidar a sua posição “como principal força de oposição em Portugal e como alternativa de Governo”.

“O Conselho Nacional é o espaço de afirmação da unidade do partido e de preparação para os combates políticos que aí vêm. Estarei presente para defender o que considero serem os interesses dos portugueses, reforçar a voz das regiões autónomas e contribuir para que o Chega continue a liderar a luta pela mudança de que o país tanto precisa”, sublinha Francisco Gomes.

O deputado madeirense na Assembleia da República referiu ainda que esta reunião permitirá “reforçar a coordenação política e alinhar posições estratégicas fundamentais, quer no plano institucional, quer na preparação das batalhas eleitorais que se aproximam”.