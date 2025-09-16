João Jesus quer criar mercado para agricultores

João Jesus, o candidato do Juntos Pelo Povo (JPP) à Câmara Municipal de Porto Moniz, propõe a criação de um mercado regular onde os agricultores possam vender directamente os seus produtos à população, eliminando intermediários e garantindo preços mais justos.

“O espaço da feira pode transformar-se num mercado aberto, mensal ou até quinzenal, se houver maior procura. O objectivo é que os agricultores escolham os seus produtos e os vendam a preços honestos, sem depender de intermediários”, explicou.

De acordo com João Jesus, esta medida permitiria reforçar o rendimento dos produtores locais e, ao mesmo tempo, oferecer preços mais acessíveis aos consumidores. “Em vez de venderem barato aos intermediários, os agricultores terão aqui um canal directo e justo de escoamento”, sublinhou.

O candidato acrescentou ainda que a iniciativa poderia ser articulada com o mercado abastecedor, ampliando a dinamização da economia local.