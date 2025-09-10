Von der Leyen quer criar Semestre Europeu da Defesa na Europa

A presidente da Comissão Europeia anunciou hoje que vai propor ao Conselho Europeu, na reunião de Outubro, a criação de um Semestre Europeu da Defesa para monitorizar até 2030 os projetos realizados nesta área.

Ursula von der Leyen afirmou que no próximo Conselho Europeu vai apresentar um roteiro "para lançar novos projetos de defesa comum, para definir objetivos claros para 2030 e para a criação de um Semestre Europeu da Defesa", que acompanhe a realização desses objetivos.

A líder do executivo comunitário fez este anúncio no discurso anual sobre o estado da União, no Parlamento Europeu (PE), na cidade francesa de Estrasburgo.

Ainda na área da defesa, o executivo comunitário vai propor um novo programa militar - Vantagem Militar Qualitativa (Qualitative Military Edge, no original) -- de apoio ao investimento nas capacidades das forças armadas ucranianas, antecipar seis mil milhões de euros da iniciativa de Empréstimos por Aceleração de Receitas Extraordinárias (ERA) e entrar numa aliança de drones com a Ucrânia, "para que a Ucrânia mantenha a vantagem e a Europa reforce a sua".

Ao salientar que "o flanco oriental da Europa mantém toda a Europa segura", a presidente da Comissão Europeia anunciou um apoio aos países "do mar Báltico ao mar Negro" através de uma vigilância do flanco oriental (Eastern Flank Watch).

Ursula von der Leyen disse que "isto significa dotar a Europa de capacidades estratégicas autónomas", sublinhando a necessidade de investir na vigilância espacial em tempo real "para que nenhum movimento de forças passe despercebido" e ainda de "construir um muro de drones".

A presidente da Comissão Europeia proferiu hoje, no PE, o primeiro discurso sobre o Estado da União do seu segundo mandato, em que traçou as prioridades políticas do Colégio de Comissários.

O Semestre Europeu já em vigor na área da Economia e Finanças é um exercício anual de coordenação das políticas económicas e sociais da UE.

Durante o Semestre, os Estados-membros da UE alinham as políticas orçamentais e económicas com os objetivos e as regras acordados a nível da UE.