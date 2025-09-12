PS quer construir estacionamento gratuito junto ao Hospital dos Marmeleiros

O PS afiançou, hoje, que pretende construir um parque de estacionamento junto ao Hospital dos Marmeleiros. Para Rui Caetano, esta é uma medida urgente e denunciou, em conferência de imprensa, o facto de o PSD já a ter prometido mais do que uma vez, mas nunca ter cumprido.

O candidato à Câmara Municipal do Funchal referiu que à volta do Hospital dos Marmeleiros existem cerca de 70 mil metros quadrados de terrenos públicos onde é possível concretizar este projecto, afiançando que o mesmo irá avançar assim que o PS chegue à presidência da autarquia.

"Vamos negociar com o Governo a cedência de parte deste terreno e vamos construir um parque de estacionamento para servir de forma gratuita os utentes que vêm aqui ao hospital dos Marmeleiros, os profissionais que aqui trabalham e também toda a população", apontou.

Além disso, referiu-se a outras medidas no âmbito da mobilidade, como a criação de bolsas de estacionamento em zonas estratégicas da cidade, nomeadamente perto do centro e nas zonas altas, em locais onde as pessoas têm de parar os seus carros na via pública.

Rui Caetano reafirmou ainda o propósito de remover as viaturas que se encontram abandonadas na via pública – muitas delas há anos – impedindo que muitas pessoas que vivem afastadas da estrada tenham de parar os seus carros a uma grande distância de casa (por vezes a 300 ou 400 metros). O candidato referiu que, em causa estão centenas de viaturas abandonadas em vários pontos da cidade, com maior expressão nas zonas altas. O cabeça-de-lista vincou que, de acordo com a lei, nenhum carro pode estar abandonado na via pública mais de 30 dias, sendo que, após esse período, a autarquia tem poder para os remover e chamar os proprietários para os abaterem e encontrarem uma solução.