“Calheta + Saúde” poderá beneficiar 2.768 pessoas

O programa “Calheta + Saúde”, que garante aos munícipes com mais de 65 anos de idade a comparticipação nas despesas com a aquisição de medicamentos e fraldas, poderá beneficiar 2768 pessoas residentes no concelho, refere a autarquia, em nota à imprensa.

O número foi avançado pelo presidente da Câmara Municipal da Calheta, com base nos censos de 2021. Carlos Teles falava à margem da assinatura do protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal da Calheta, a Associação Nacional das Farmácias (ANF) e a Associação Dignitude, IPSS, no Centro Cívico do Estreito da Calheta. “Este era um dos compromissos que tínhamos no nosso manifesto e felizmente hoje se cumpre. O processo já estava a ser pensado há alguns meses, pois um programa desta envergadura, que envolve várias associações, leva o seu tempo”, afirmou, acrescentando que “a Autarquia está financeiramente preparada para a procura que possa surgir. O programa tem tudo para ser um sucesso”.

Os pormenores foram revelados numa breve apresentação a cargo da técnica de área social, Anabela André, numa cerimónia que contou com a presença de representantes de diversas entidades locais, próximas da população apta a beneficiar deste apoio.

O programa prevê a comparticipação, em regime de complementaridade, do custo das especialidades farmacêuticas prescritas pelos médicos, suportando 25% da despesa que cabe ao utente após a comparticipação do Serviço Regional de Saúde. A medida abrange ainda o apoio à aquisição de fraldas para adultos, igualmente com 25% de comparticipação, apesar de esta despesa não estar coberta pelo Serviço de Saúde.

Como aceder ao programa

A partir de 1 de outubro, os interessados poderão apresentar o pedido junto da Câmara Municipal, preenchendo um requerimento e entregando a documentação necessária: comprovativo de residência há mais de dois anos no concelho (emitido pela Junta de Freguesia), cartão de cidadão ou bilhete de identidade e cartão de contribuinte. Para beneficiar do desconto será obrigatória a apresentação do Cartão “Calheta + Saúde”, emitido pelo Município, juntamente com a respetiva receita médica. Os descontos, praticados no ato da compra dos medicamentos prescritos, passarão a estar disponíveis nas farmácias do concelho a partir de 1 de novembro.

Farmácias destacam importância social

Para o Delegado Regional da Associação Nacional de Farmácias, Carlos Delgado, esta medida representa “o caminho certo que as autarquias têm de seguir na assunção do seu papel social, aproveitando as mais-valias que as farmácias podem potenciar no dia a dia dos utentes”. “O facto de as pessoas poderem beneficiar, no momento, sem qualquer outro tipo de burocracia, de um apoio financeiro que os possibilita, muitas vezes, não ter de decidir no momento da aquisição da medicação, é de facto uma mais-valia”, reforçou. Ideia também partilhada pelos responsáveis da Associação Nacional das Farmácias (ANF) e da Associação Dignitude, IPSS, que intervieram na sessão remotamente.