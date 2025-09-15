Espectáculo e desportivismo marcaram Torneio Calheta Beach Handball

A praia da Calheta voltou a ser palco de mais uma edição do Torneio Calheta Beach Handball,, evento que marcou o arranque da época 2025/2026 da Associação de Andebol da Madeira.

A edição deste ano voltou a juntar equipas, atletas e público num ambiente marcado pela emoção, desportivismo e enorme fair-play.

Durante vários dias, a areia transformou-se em palco de grandes jogos nos escalões de sub-14, sub-16 e sub-18 em ambos os sexos e onde a competitividade e o espírito de fair-play mereceram enorme destaque.

Já quanto aos vencedores a edição deste ano consagrou cinco clubes, com destaque para o CD Bartolomeu Perestrelo que triunfou nos sub-14 e sub-16 femininos.

Nos masculinios o Académico do Funchal venceu a prova dos sub-14, o Marítimo dominou nos sub-16 enquanto no escalão maior (sub-18) a vitória sorriu ao CE da Levada. A formação do CD São Roque viria a ser a grande vencedora na prova feminina de sub-18.

Após a praia é altura para o andebol 'invadir' os pavilhões com o arranque da primeira prova da temporada, o torneio de abertura.