Madeira em projecto inovador de saúde pública

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, anunciou, na Festa das Vindimas do Estreito de Câmara de Lobos, que a Madeira vai liderar, em parceria com a Universidade da Madeira e a Universidade Nova de Lisboa, um projecto europeu pioneiro na “detecção precoce de agentes patogénicos” através da análise de águas residuais, sobretudo em portos e aeroportos.

O governante explicou que o convite partiu da União Europeia e que o projecto já se encontra em fase de ensaio. “Trata-se de um projecto inovador, que tem todo o apoio da União Europeia, e que poderá permitir antecipar crises sanitárias semelhantes à do COVID-19, com uma margem de dois a três meses”, sublinhou.

Segundo Albuquerque, os dados recolhidos serão carregados numa plataforma digital e posteriormente partilhados entre os países da União Europeia, contribuindo para reforçar as políticas de prevenção em saúde pública. “Este sistema poderá tornar-se uma ferramenta fundamental para antecipar surtos epidemiológicos e agir antes de situações de crise”, destacou.

O presidente do Governo revelou ainda que países como o Japão e Singapura já manifestaram interesse em conhecer a experiência madeirense, reforçando a dimensão transnacional do projecto. “A Madeira vai ter aqui um papel de liderança a nível europeu, consolidando a projeção internacional que conquistou durante a pandemia de COVID-19, quando foi reconhecida pela sua capacidade de resposta e de prevenção”, afirmou.

Miguel Albuquerque adiantou que na próxima semana o projecto será apresentado em Osaka, no Japão, no âmbito da Expo Mundial 2025, onde a Região participará integrada no Pavilhão de Portugal. “É uma oportunidade para dar a conhecer a Madeira como território inovador e de excelência na área da saúde pública, com repercussões muito importantes a nível internacional”, concluiu.