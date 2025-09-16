Iniciativa Liberal lamenta gestão medíocre em questões de segurança em Câmara de Lobos

O executivo do Município de Câmara de Lobos falhou em aproveitar os mecanismos disponíveis no âmbito do Portugal 2030, designadamente através do Programa Sustentável 2030, que prevê apoios específicos para a consolidação e estabilização de escarpas e taludes em risco, denunciou, esta tarde, a Iniciativa Liberal.

Partido que lembrou que já no programa anterior 14-20 existiram apoios comunitários através do Poseur que o executivo também falhou e não mostrou eficiência no aproveitamento desses recursos.

"Todos os anos, verificam-se situações que colocam em perigo pessoas, habitações, estradas e atividades económicas. Apesar disso, a autarquia não apresentou candidaturas às linhas de financiamento europeu abertas para dar resposta a este problema estrutural e recorrente." Humberto Faria, candidato da Iniciativa Liberal a Câmara de Lobos

Na mesma nota, a IL aponta que enquanto outros municípios da Região Autónoma da Madeira souberam preparar projetos, demonstrar capacidade de execução e garantir investimentos que reforçam a segurança das suas populações, o executivo camarário em Câmara de Lobos ficou para trás, desperdiçando verbas que poderiam ter sido canalizadas para obras urgentes de estabilização de encostas e proteção das vias municipais e regionais.

Dois exemplos emblemáticos desta matéria são o talude entre a entrada do Parque Empresarial dos Socorridos e a entrada sul do Bairro da Argentina e a encosta inerente ao novo parque (Lobos Park) onde se prevê uma maior concentração de pessoas, mas são inúmeros os exemplos nesta matéria da inércia deste executivo municipal em todo o concelho, obras que podem não dar votos, mas quando acontece uma tragédia lamentam.

"É inadmissível que, em pleno século XXI e com instrumentos financeiros disponíveis, se continue a empurrar com a barriga problemas que colocam em risco a vida de cidadãos e a confiança no território. A inação traduz-se em mais insegurança e maior vulnerabilidade do concelho perante fenómenos naturais que são previsíveis", acrescenta Humberto Faria.

A Iniciativa Liberal exige, assim, que o executivo municipal assuma a sua responsabilidade e elabore os projetos técnicos necessários para garantir que Câmara de Lobos não volta a perder oportunidades de financiamento europeu. O futuro do concelho não pode continuar a ser hipotecado por falta de visão estratégica e incapacidade de agir a tempo.