Iniciativa Liberal quer que o Funchal seja mais iluminado e seguro

A Iniciativa Liberal defende uma gestão do espaço público, a primeira linha da segurança de uma cidade, com inteligência e tecnologia, para proteger melhor os cidadãos e gastar menos.

Segundo nota à imprensa, "no Funchal ainda há ruas escuras, mal iluminadas e sem vigilância, onde as pessoas não se sentem seguras". Ao mesmo tempo, prossegue, "há locais e edifícios com a luz ligada toda a noite sem necessidade, o que pesa na fatura energética municipal".

Segundo Sara Jardim, candidata da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal do Funchal, “um espaço público bem iluminado, bem sinalizado e bem monitorizado é meio caminho andado para dissuadir o crime e criar confiança".

Não é preciso gastar mais para servir melhor - é preciso gastar melhor". Sara Jardim

Revela ainda que as propostas da IL passam por "modernizar a iluminação pública com tecnologia LED e sensores; apostar em soluções de iluminação solar; regular a intensidade da luz por zona e hora e implementar sistemas de gestão remota, que permitem maior eficiência e controlo em tempo real".

Com estas medidas, refere, "a Câmara pode reduzir o desperdício, aumentar a eficiência e reforçar a segurança da cidade".

Para Sara Jardim, “o Funchal merece uma Câmara moderna, que use a tecnologia para proteger as pessoas, racionalizar custos e melhorar a qualidade de vida de todos os que vivem cá”.