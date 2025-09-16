IL considera "essencial um plano de contingência a funcionar"

"Um plano de contingência é uma prioridade absoluta", garante Gonçalo Maia Camelo que considera que esta é uma responsabilidade do Governo Regional, sobretudo depois de ser conhecida a disponibilidade de diversos intervenientes.

Para haver um plano de contingência tem de haver envolvimento dos concessionários do transporte marítimo e dos aeroportos, mas a coordenação tem de ser do governo.

As soluções, diz o deputado da IL, "são óbvias" e lembra que o concessionários do transporte marítimo inter-ilhas ter manifestado "disponibilidade total". Do mesmo modo, os hoteleiros já se disponibilizaram.

"É um problema real que não vai deixar de existir com a revisão dos limites de vento", afirma o deputado que considera que é urgente avançar com um plano.