Cerimónia de entrega de diplomas no Colégio dos Jesuítas

A 18 de Setembro, pelas 18h30, realizar-se-á a Cerimónia de Entrega dos Diplomas da sétima edição Madeira da Pós-Graduação em Gestão Empresarial para Licenciados noutras Áreas no Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas.

A cerimónia vai contar com a presença do reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Moreira Fernandes; do presidente da Comissão Executiva do INDEG-ISCTE Executive Education, José Crespo de Carvalho; e do director de curso da Pós-Graduação, Ricardo Correia.

Esta pós-graduação é ministrada pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidade da Madeira, através do Departamento de Gestão e Economia, em parceria com o ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa e proporciona uma abordagem pragmática adaptada a quadros de empresas e licenciados em outras áreas do conhecimento que pretendam consolidar conhecimentos em áreas de gestão, ou enveredar pelas mesmas.

A segunda fase de candidaturas à oitava edição Madeira da Pós-Graduação decorre até 26 de Setembro. A nova edição apresenta um programa curricular restruturado, com a introdução de disciplinas como o marketing digital e a inteligência artificial.