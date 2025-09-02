Cerimónia assinala 147 anos do Comando Regional da PSP Madeira

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) Madeira comemorou, ontem, dia 1 de Setembro, o 147.º aniversário da criação do primeiro Comissariado de Polícia do Funchal.

A Polícia de Segurança Pública está hoje presente em todos os concelhos da Região Autónoma da Madeira, garantindo a segurança, a paz e a tranquilidade públicas a mais de 267 mil habitantes e a perto de 3 milhões de turistas que visitam a Região ao longo de todo o ano PSP

Hoje, realiza-se a cerimónia oficial, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, que será presidida pelo secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Paulo Simões Ribeiro.

Acompanhá-lo-ão na mesa de honra: a presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Rubina Leal, o presidente do Governo Regional, a Miguel Albuquerque, a presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, o director nacional da PSP, o superintendente chefe Luis Carrilho e o comandante da PSP da Madeira, o superintendente Ricardo Matos.

O programa da cerimónia é o seguinte:

11h00 – Apresentação de continências das Forças em parada à entidade que preside à cerimónia;

11h05 – Visita à exposição estática de meios policiais;

11h15 – Visita à exposição da História da Polícia de Segurança Pública, que estará aberta ao público, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, entre os dias 2 e 5 de Setembro, das 10 às 18 horas.

11h30 – Sessão Solene.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

10h00 O Grupo Parlamentar do Partido Socialista promove uma conferência de imprensa esta terça-feira, na Assembleia Legislativa da Madeira. A iniciativa terá como porta-voz o deputado Gonçalo Leite Velho.

11h30 A Dirceção da ACIF-CCIM recebe nas suas instalações, no n.º 26 da Rua dos Aranhas, no Funchal, a visita oficial de uma delegação da Câmara de Comércio de Timis, na Roménia. Este encontro tem como principal objectivo promover o intercâmbio empresarial e identificar oportunidades de cooperação entre as empresas das regiões de Timis e da Madeira.

12h30 Inauguração da escultura criada pelo escultor Ricardo Velosa no campo de golfe do Santo da Serra, alusiva aos prémios atribuídos àquela infra-estrutura pelos World Golf Awards 2024. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente. À inauguração segue-se um almoço comemorativo aos referidos prémios.

O Clube de Golf do Santo da Serra conquistou o prémio de 'World’s Best Par 3 Hole’ (Melhor Buraco Par 3 do Mundo, em português) e o “Europe’s Best Eco-Friendly Golf Facility” (Melhor Instalação de Golfe Eco-Friendly da Europa] no World Golf Awards, em cerimónia que decorreu na Madeira, a 22 de Novembro de 2024. O 'World’s Best Par 3 Hole’ é uma distinção que premeia a qualidade e desafio do buraco em questão. O Europe’s Best Eco-Friendly Golf Facility” reconhece os esforços do clube na preservação e protecção do meio ambiente.

15h00 Apresentação das conclusões da Comissão e Averiguação da Câmara Municipal do Funchal sobre a Cooperativa de Habitação CORTEL, no Salão Nobre da autarquia.

Confiança denuncia habitações a custos controlados transformadas em Alojamento Local A coligação Confiança denunciou, hoje, através de comunicado, a existência de fracções do empreendimento 'Residências CORTEL', apresentado como uma cooperativa de habitação a custos controlados, que actualmente estão a funcionar como Alojamento Local.

19h00 Apresentação da candidatura da coligação PSD/CDS ‘Mais Santa Cruz’ às Eleições autárquicas do próximo dia 12 de Outubro, na Praça Dr. João Abel de Freitas (junto à Câmara Municipal de Santa Cruz).

CULTURA

19h00 ‘Storyboard’ é o título da Exposição de Gabriel Garcia no Funchal, que inaugura hoje, na Galeria Anjos Teixeira, sita à Rua João de Deus nº 12, no Funchal. Esta exposição reúne trabalhos de uma série que se iniciou no período da pandemia de covid-19.

Açoriano Gabriel Garcia expõe 'Storyboard' na Galeria Anjos Teixeira O pintor açoriano Gabriel Garcia traz, pela primeira vez, a sua arte até à Madeira, numa exposição - 'Storyboard' - que será inaugurada amanhã, na Galeria Anjos Teixeira, no Funchal.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 2 de Setembro:

1666 - Grande incêndio de Londres (2 a 5), Inglaterra. As chamas destroem grande parte da cidade, incluindo a maioria dos edifícios cívicos, a antiga Catedral de St. Paul, 87 igrejas paroquiais e cerca de 13.000 casas.

1876 - Morre, aos 35 anos, Giuseppe Silo Domenico Fontana, José Fontana, pioneiro do socialismo em Portugal.

1885 - É inaugurada a Penitenciária de Lisboa.

1939 - Portugal declara neutralidade na II Guerra Mundial, um dia depois da invasão da Polónia pelas forças nazis.

1945 - II Guerra Mundial. Sessão formal da assinatura da rendição do Japão, a bordo do USS Missouri, na Baía de Tóquio.

- Ho Chi Minh proclama a República do Vietname, diante de uma enorme multidão reunida na Praça Ba Dinh.

1951 - O primeiro-ministro iraniano Mossadegh nacionaliza o petróleo e expropria os bens da Anglo-Iranian Oil Company.-

1962 - A URSS começa o envio de mísseis para Cuba.

1963 - O governador do Alabama, George C.Wallace, recusa a aplicação das leis anti-segregacionistas e ordena às tropas estatais que impeçam a entrada de estudantes negros nas escolas públicas.

1964 - Morte, aos 70 anos, Francisco Craveiro Lopes, 13.º Presidente da República, 3.º da ditadura do Estado Novo, o único que recusou a submissão a Oliveira Salazar, inviabilizando a reeleição, em 1958. Criticou a política colonial, com a eclosão da guerra em Angola.

1969 - Morre, com 79 anos, o primeiro Presidente do Vietname do Norte, Ho-Chi-Min, e fundador do Partido Comunista da Indochina e seu sucessor o Viet-Minh.

1979 - Os dirigentes líbios ordenam a ocupação das embaixadas do seu país no estrangeiro e a sua transformação em Gabinetes do Povo.

1980 - É inaugurada, no Funchal, a 26.ª Assembleia Geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), com a presença de três centenas de delegados de 15 países.

1985 - Confirmação da descoberta do navio de passageiros de luxo britânico Titanic, que afundou em 14--15 de abril de 1912, a mais de 3,5 quilómetros de profundidade, ao largo da ilha canadiana de Newfoundland, pela missão franco-norte-americana, liderada por Robert Ballard.

- São instaladas em Lisboa e no Porto as primeiras máquinas Multibanco em Portugal.

1988 - Ao fim de 19 meses de trabalho, a Assembleia Constituinte do Brasil aprova a nova Constituição.

1990 - Rosa Mota conquista terceiro título da Europa da maratona, em Split, na Croácia em 2:31.27 horas.

1998 - Queda de avião MD-11 da Swissair na Nova Escócia, Canadá, causa a morte de 229 pessoas.

2001 - Morre, aos 78 anos, Christiaan Barnard, médico sul-africano e o primeiro cirurgião a efetuar um transplante cardíaco em 03-12-1967.

2006 - A Universidade do Porto apresenta o projeto de criação do primeiro banco público de esperma e óvulos em Portugal.

- Morre, com 75 anos, Dewey Redman, saxofonista norte-americano de jazz, "sideman" de Wes Montgaomery, membro das orquestras de Charlie Haden e Carla Bley, dos quartetos de Keith Jarrett, pai do saxofonista Joshua Redman.

2008 - O ex-dirigente socialista Paulo Pedroso ganha a ação interposta contra o Estado por prisão ilegal no processo da Casa Pia. O juiz atribui uma indemnização de cerca de 100 mil euros por danos morais, "bastante aquém" dos 600 mil euros pedidos na ação contra o Estado.

- Morre, aos 91 anos, o animador mexicano Bill Meléndez, vencedor de um Emmy e conhecido por ser a voz do cão animado Snoopy e do seu pássaro Woodstock.

2012 - Morre, aos 71 anos, Emmanuel Nunes, consagrado compositor contemporâneo português, galardoado com o Prémio Pessoa em 2000.

2013 - Os canoístas Emanuel Silva e João Ribeiro sagram-se campeões do mundo de K2 500 metros, em Duisburgo, na Alemanha, fazendo história na canoagem portuguesa com o primeiro título mundial.

- Morre, aos 102 anos, Ronald Harry Coase, economista britânico, distinguido com o Prémio Nobel da Economia em 1991. Autor do artigo "O problema do custo social" que foi a base do Teorema de Coase.

2015 - O Barclays Bank vende os seus negócios de Retail Banking, Wealth and Investment Management e a parte do seu negócio de Corporate Banking, que serve pequenas e médias empresas em Portugal, ao espanhol Bankinter.

2016 - Morre, aos 78 anos, Islam Karimov, Presidente do Uzbequistão que dirigiu o país mais de um quarto de século.

2017 - Timor-Leste e Austrália alcançam um acordo sobre os "elementos centrais" da delimitação de fronteiras marítimas entre os dois países e sobre o estatuto legal para o desenvolvimento do poço de gás de Greater Sunrise no Mar de Timor. Os campos do Greater Sunrise, localizados em 1974, contêm reservas estimadas de 5,1 triliões de pés cúbicos de gás e estão localizados no mar de Timor, aproximadamente a 150 quilómetros a sudeste de Timor-Leste e a 450 quilómetros a noroeste de Darwin, na Austrália.

2018 - O tenor Luís Gomes vence na categoria de zarzuela e recebe o prémio do público para melhor voz masculina, no concurso internacional de canto lírico Operalia, no Teatro Nacional de Carlos, em Lisboa.

2020 - Morre, aos 86 anos, Francisco José da Conceição Espadinha, editor, fundador e presidente do conselho de administração do Grupo Presença, dirigiu a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros de 1987 a 1992. Em 2015 o Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, condecorou-o com a Comenda da Ordem de Mérito

2021 - Morre, aos 101 anos, Armando Silva, empresário, fundador da fábrica de calçado Armando Silva S.A. Foi condecorado em 2014 pelo Presidente da República Cavaco Silva com o Grau de Comendador da Ordem do Mérito Empresarial, Classe do Mérito Industrial.

- Morre, aos 86 anos, Acácio Catarino, antigo presidente da Cáritas Portuguesa entre 1982 e 1999, presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional e membro da Comissão Nacional Justiça e Paz, de organismos das IPSS e das Misericórdias.

- Morre, aos 96 anos, Maria Isabel Guerra Bastos Gonçalves, com o pseudónimo Isabel da Nóbrega, escritora, jornalista e tradutora. Foi galardoada com o Prémio Camilo Castelo Branco, Prémio de Literatura Infantil e Juvenil, Prémio de Consagração de Carreira da Sociedade Portuguesa de Autores e Prémio Femina por Mérito na Literatura.

- Morre, aos 87 anos, Michel Corboz, maestro suíço, titular do Coro Gulbenkian entre 1969 e 2019. Comendador da Ordem das Artes e das Letras, e, em 1999, recebeu a Grã-Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique.

2023 - O 18.º patriarca de Lisboa, Rui Valério, de 58 anos, saúda as vítimas "de todo o tipo de abusos", a quem transmitiu solidariedade ao discursar na cerimónia da sua posse, na Sé Patriarcal de Lisboa.

- Morre, aos 76 anos, Salif Keita, antigo futebolista maliano, jogou durante três temporadas no Sporting. Foi o primeiro futebolista a receber a Bola de Ouro africana, em 1970.

PENSAMENTO DO DIA

Fechem os olhos por um momento e imaginem a vida antes do clorofórmio C.S.Lewis (1898-1962), escritor e pedagogo inglês

Este é o ducentésimo quadragésimo sexto dia do ano. Faltam 120 dias para o termo de 2025.