Candidatura do Chega à CMF denuncia apartamentos sobrelotados de imigrantes na Nazaré

O Chega denunciou esta quinta-feira, através de nota à imprensa, uma situação de sobrelotação e insalubridade em apartamentos do Bairro da Nazaré, no Funchal, onde alegadamente vivem mais de 12 imigrantes por apartamento em condições consideradas indignas.

Segundo o comunicado divulgado pelo partido, foram identificados dois apartamentos junto à Rua Estados Unidos da América onde os residentes vivem "sem higiene, sem salubridade e sem qualquer qualidade mínima de vida".

O Chega sublinha que o Bairro da Nazaré foi originalmente concebido como habitação social para famílias madeirenses e critica a transformação do espaço numa situação que considera de "degradação, exploração e atentado à saúde pública".

O candidato à Câmara Municipal do Funchal pelo Chega, Luís Filipe Santos, expressa indignação com a situação: "Não podemos permitir que no Funchal se viva assim. O que está a acontecer no Bairro da Nazaré é uma vergonha para a cidade e para as autoridades locais. O Chega não vai calar-se perante esta realidade, que coloca em risco a saúde pública e a dignidade humana. A Câmara tem a obrigação de intervir e fiscalizar, em vez de fechar os olhos."

Por sua vez, o candidato à Junta de Freguesia, Dinarte Moniz, reforçou as críticas: "O Bairro da Nazaré foi pensado para dar condições de vida às famílias madeirenses que precisavam de apoio social. Hoje, o que encontramos são casas sobrelotadas, exploradas e sem condições mínimas. Não podemos permitir que este bairro, símbolo da política social de habitação, se transforme num foco de problemas e abandono. A Junta de Freguesia não fala com a Câmara? Não se importa com esta situação?"

O partido exige uma intervenção imediata das autoridades competentes, incluindo a Câmara Municipal do Funchal, autoridades de saúde e entidades de fiscalização, para resolver a situação e "devolver dignidade ao Bairro da Nazaré".

O Chega conclui o comunicado afirmando que "o Funchal não pode ser um palco de exploração humana, degradação social e falta de autoridade" e promete continuar a denunciar estas situações até obter "respostas concretas".