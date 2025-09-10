Von der Leyen denuncia "violação sem precedentes" do espaço aéreo da Polónia

A presidente da Comissão Europeia denunciou hoje, no discurso sobre o Estado da União, a "imprudente violação sem precedentes" de drones russos no espaço aéreo polaco, manifestando "total solidariedade" da UE com a Polónia.

"Hoje vimos uma imprudente violação sem precedentes do espaço aéreo da Polónia e da Europa [...]. A Europa manifesta total solidariedade com a Polónia", declarou Ursula von der Leyen.