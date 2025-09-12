Chega quer mais dinheiro para compensar Bombeiros Voluntários

O grupo parlamentar do Chega (CH) vai "apresentar na Assembleia da República uma proposta para aumentar para cinco euros por hora a compensação atribuída aos bombeiros voluntários e já agendou para o próximo dia 25 de Setembro um debate dedicado ao combate aos incêndios e à valorização dos bombeiros portugueses", anuncia uma nota divulgada pelo deputado madeirense Francisco Gomes.

"O partido entende que os bombeiros voluntários, que arriscam diariamente a vida em defesa das populações e do território, continuam a ser tratados de forma indigna pelo Estado, recebendo~, atualmente, pouco mais de três euros por hora. Esta situação, considera o CH, é insustentável e não respeita o papel insubstituível destes profissionais na proteção das comunidades", frisa o texto desta manhã.

É inadmissível que quem protege vidas, casas e florestas seja remunerado com valores que envergonham o país. Os bombeiros merecem respeito e uma compensação digna, em linha com o que se pratica em muitos países da União Europeia. Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

O CH, frisa o texto, "sublinha que a valorização dos bombeiros é uma questão de justiça nacional e um passo essencial para garantir que Portugal tem condições de enfrentar o flagelo dos incêndios florestais. A par da compensação, o partido defende uma reorganização profunda do sistema, com maior eficácia na gestão dos meios e mais autonomia operacional no terreno".

No entender de Francisco Gomes, "o país não pode continuar a viver todos os verões sob ameaça permanente, com um sistema que falha na prevenção, na organização e na dignidade de quem está na linha da frente. Os bombeiros precisam de ser respeitados e o Chega não descansará até que isso aconteça".