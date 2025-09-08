Escola Missão Continente quer reabilitar escolas em todo o país

A Escola Missão Continente regressa neste novo ano letivo - 2025/2026 - com uma grande novidade: o concurso nacional 'Dá mais gosto ir à Escola', que vai apoiar a reabilitação de espaços escolares dedicados à alimentação e estilos de vida mais equilibrados, como cantinas, hortas escolares, zonas de recreio, campos de jogos, pontos de reciclagem ou áreas para estacionamento de bicicletas.

Destinado exclusivamente a escolas públicas com educação Pré-Escolar e/ou 1.º Ciclo, em Portugal Continental e nas ilhas, e com um fundo total de 100 mil euros, o concurso vai premiar nove escolas com até 15 000€ para a concretização dos seus projetos, refere a MC em nota à imprensa.

As candidaturas estão abertas até 15 de novembro e devem ser submetidas por um representante de cada escola, através do site da Missão Continente. Cada escola pode submeter um projeto, fundamentando o seu pedido com base nos benefícios para a comunidade escolar, ao nível da promoção da alimentação saudável e do exercício físico. Quanto mais envolver os alunos, maior potencial tem de conquistar um dos apoios.

Como funciona o concurso?

Todos os projetos elegíveis serão avaliados por um painel de jurados e também pela comunidade, através de um sistema de votação com duas fases (abaixo), que decorre na App Cartão Continente.

Fase 1 (setembro a dezembro): angariação de votos na APP do Cartão Continente. Por cada 20€ em compras com Cartão Continente, os clientes acumulam 1 voto, que na fase 2 poderão afetar ao seu projeto preferido.

A compra de produtos das marcas parceiras deste projeto (Clementoni, Longa Vida, Marshmallow, Oxford e UHU) garante votos extra aos clientes, em diferentes meses.

Fase 2 (janeiro a fevereiro): os votos acumulados poderão ser atribuídos aos projetos preferidos dos clientes, através da App Cartão Continente.

Os nove projetos vencedores serão anunciados em março de 2026, recebendo em abril o apoio financeiro para a concretização das obras. Cada projeto de melhoria tem de ser efetivamente concretizado entre maio e setembro de 2026.