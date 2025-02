SESARAM quer apostar em robot cirúrgico na área da ortopedia

A Madeira já realizou as primeiras cirurgias com o '“Robot Da Vinci Xi', um equipamento de última geração, instalado no Bloco do Ambulatório e Robótica do Hospital Dr. Nélio Mendonça. De acordo com nota à imprensa, "representa um avanço significativo na prestação de cuidados de saúde na região, permitindo avanços na realização de cirurgias mais precisas, menos invasivas e com uma recuperação mais rápida e confortável para os utentes".

O Governo Regional, através do SESARAM, afirma que pretende continuar a investir na digitalização e inovação na área da saúde para beneficiar a população da Região. Pretende-se adquirir, no futuro, um robô específico para a área da Ortopedia.

"O início da cirurgia robótica na RAM está alinhado com a estratégia do Governo Regional e demonstra o compromisso em acompanhar os avanços tecnológicos em prol da Saúde e bem-estar da população", afinaça.



O 'Robot Da Vinci Xi' representou um investimento na ordem dos 2,5 milhões de euros, no âmbito do financiamento comunitário do plano de recuperação e resiliência (PRR).