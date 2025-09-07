Festival de Cocktails com Vinho da Madeira voltou à Praça do Povo

A Praça do Povo da cidade do Funchal voltou a acolher esta domingo, 7 de Setembro, o Festival de Cocktails Vinho da Madeira, integrado no espaço Madeira Wine Lounge, inserido na Festa do Vinho.

O evento, organizado pela Associação Barmen da Madeira, em colaboração com a Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, teve como objectivo principal promover a utilização do Vinho da Madeira na criação de cocktails, sendo obrigatória a inclusão deste produto regional em todas as bebidas apresentadas.

Participaram no festival nove marcas de vinho Madeira, cada uma representada por um bartender, responsável pela criação de um cocktail original. As casas presentes foram: Miles Madeira Wine, H.M. Borges, Henriques & Henriques, Justino’s, Pereira D’Oliveira, J. Faria & Filhos, Barbeito e Blandy’s.

No final do evento, foram distinguidos os três melhores cocktails, com os prémios a serem atribuídos a Eusébio Silva (1.º lugar), Cátia Costa (2.º lugar) e Jennifer Silva (3.º lugar). O prémio de melhor decoração foi entregue a Carlos França.