Festival FRACTAL regressa de 20 a 28 de Setembro ao Funchal

A 7.ª edição do festical FRACTAL vai realizar-se entre os dias 20 e 28 de Setembro, no Funchal, tendo a freguesia do Monte como base da programação. Este evento é conhecido por basear parte da sua programação numa seleção de artistas visuais que se candidatam com propostas artísticas através de uma Open Call.

A organização afirma que esta prática “cria relações positivas e duradouras em redor do festival, e acrescenta elementos novos à já de si rica comunidade artística da Madeira", e “permite uma enorme frescura na programação”. Isto porque os jurados são os vencedores de edições anteriores.

A edição deste ano conta com cerca de 70 propostas de artes visuais, oriundas na sua maioria, de artistas sediados em cidades do continente nacional, mas contou igualmente com uma participação de artistas madeirenses (em particular jovens talentos) mas também com propostas oriundas do Brasil, Argentina, Espanha e Alemanha.

De acordo com nota à imprensa, os vencedores são predominantemente, artistas visuais, e exploram a sua criatividade em meios tão diversos como a arquitectura, a escultura, a pintura e a instalação: "Cristiana de Sousa - andorinhapelocéu - convida a “Demorar-se” no Largo das Babosas, enquanto que Sebastião Castelo Lopes desafia as alturas em “Por causa do sopro incessante do vento”, junto do Santuário de Nossa Senhora do Monte. Mais à frente, "Substrato”, uma peça visual e sonora, com autoria de Stephanie Mónica e Diogo Amorim, irá conviver com “Brincar a Comer, Comer e Brincar”, uma gulosa performance e peça visual José Sottomayor - estas duas propostas irão partilhar o verde do Parque Público do Monte. O percurso termina com a obra “Eco do Abrigo - Ruína Refúgio” de Moritz Beck, no Miradouro do Pico, um estudo sobre a icónica arquitetura dos palheiros madeirenses".

Haverá também uma sessão de cinema em parceria com a Screenings Funchal, com o filme 'Gates of Heaven' de 1978, a decorrer no Largo das Babosas, a 20 de Setembro. Está ainda previsto um concerto de Tiago Silva, bem como eventos gastronómicos, oficinas e workshops, caminhadas acompanhadas e uma festa de encerramento.