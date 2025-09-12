Conheça quem vai lutar pela Taça dos Campeões da Europa no Porto Santo

Entre os dias 16 e 19 de Outubro de 2025, a ilha do Porto Santo, volta a ser palco de um dos grandes eventos do calendário europeu de andebol de praia: a Taça dos Campeões da Europa. Será a quarta vez que a ‘ilha Dourada’ recebe esta competição, consolidando o seu papel de destaque na modalidade.

Quando falta sensivelmente quase um mês para o arranque oficial da competição, organizada pela Federação Europeia de Andebol (EHF) em estreita parceria com a Federação de Andebol de Portugal e Associação de Andebol da Madeira e com o apoio do Governo Regional da Madeira e da Câmara Municipal do Porto Santo foram ontem conhecidas as 32 equipas (16 masculinas e 16 femininas), oriundas de 12 países que irão lutar pelo troféu de campeões da Europa de clubes.

Na competição masculina a equipa portuguesa do GRD Leça SPAR volta ao Porto Santo para tentar revalidar o título de campeão alcançado em 2024. Na edição deste ano o conjunto luso está integrado na fase de grupos, no grupo A, juntamente com os polacos do SPR Purina Katy Wroclawskie, os suecos do Lund Beachhandball Club e os neerlandeses do Rotterdam Handball. De referir que Portugal é o país com maior representação na edição deste ano na prova masculina, com três equipas.

Quanto ao sector feminino, também a fase de grupos será composta por quatro grupos, num total de 16 equipas, e onde as dinamarquesas do Beach Handball Dream irão conquistar novamente o troféu, tal como em 2024. As campeãs integram o grupo A, juntamente com as francesas de La Ligue Nouvelle Aquitaine Handball, as polacas do BHT Byczki Kowalewo Pomorskie e as britânicas do London GD.

Portugal está representado pelas formações femininas do Fortitudo BH e do GRD Leça Love Tiles, está última a ter alcançado o quarto lugar no ano passado.

Nos últimos anos, o Porto Santo tem vindo a afirmar-se como o ‘quartel-general’ para este grande evento europeu, com edições realizadas em 2022, 2023 e 2024. A experiência tem sido reconhecida pela Federação Europeia de Andebol (EHF) e pela Federação Portuguesa de Andebol (FAP) como bastante positiva.