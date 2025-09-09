Embarcação da flotilha humanitária com portugueses atacada em Tunes

Uma das embarcações da flotilha solidária de ajuda humanitária a Gaza, que conta com portugueses na comitiva, foi atacada "aparentemente por um drone" no porto de Tunes, denunciou hoje a relatora especial da ONU, Francesca Albanese.

"O barco principal da flotilha (Family) foi atacado aparentemente por um drone no porto de Tunes", referiu na rede social X a relatora especial da ONU para a Cisjordânia e Gaza, Francesca Albanese.

Numa série de publicações, indicou ainda que "outros dois barcos estão a caminho de Tunes e precisam de proteção urgente".

No domingo, o ativista português Miguel Duarte, que está integrado na flotilha humanitária, indicou à Lusa que os barcos que zarparam no passado domingo de Barcelona (Espanha) encontravam-se ao largo da costa da Tunísia, onde iam realizar uma paragem para recolher mais ajuda humanitária e fazer reparações.

Além do ativista integram também a flotilha a coordenadora do BE, Mariana Mortágua e a atriz Sofia Aparício.

Miguel Duarte tinha lamentado na mesma altura a presença de drones a sobrevoar as embarcações que partiram de Barcelona, na semana passada, após denúncia da organização Global Movement to Gaza, uma das que promoveu a Global Sumud Flotilla.

A Flotilha Global Sumud, que pretende ser "a maior missão humanitária da história" com o território palestiniano de Gaza, saiu inicialmente de Barcelona. 'Sumud' é uma palavra árabe que significa resiliência.

As forças israelitas têm em curso uma ofensiva na Faixa de Gaza que causou mais de 64.600 mortos no território governado pelo Hamas desde 2007.

A ofensiva seguiu-se ao ataque do Hamas no sul de Israel, em 07 de outubro de 2023, que provocou cerca de 1.200 mortos e 251 reféns.

Israel, que anunciou uma operação para tomar a cidade de Gaza, no norte do enclave, tem sido acusado de genocídio e de usar da fome como arma de guerra, que nega.

A ONU declarou em agosto uma situação de fome no norte de Gaza, o que acontece pela primeira vez no Médio Oriente.