Projecto #Vibes4U NoDrugs esteve nas festas da Ponta do Sol

O projecto '#Vibes4U NoDrugs', promovido pela Direção Regional da Saúde, através da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências, esteve, ontem nas Festas da Ponta do Sol, para sensibilizar para os riscos associados ao consumo excessivo de álcool e outras substâncias.

"Esta iniciativa é levada a cabo por jovens voluntários universitários, com base na educação de pares, onde abordam os frequentadores do evento e assumem a tarefa de disseminar mensagens preventivas", indica nota enviada ao DIÁRIO.

A concretização deste projecto resulta de colaborações estreitas com instituições como a Escola Superior de Enfermagem São José Cluny, a Universidade da Madeira e a Polícia de Segurança Pública (PSP). Esta ação está inserida na Campanha "+ Verão ... Sem Drogas", promovida pela Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil, através da Direção Regional da Saúde (DRS).