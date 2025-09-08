Sector da banana reforçado com 111 novos produtores certificados

O sector da Banana da Madeira reforça-se em 2025 com 111 novos produtores certificados, anunciou a GESBA – Empresa de Gestão do Sector da Banana, Lda., durante uma visita acompanhada pelo secretário regional da Agricultura e Pescas, Nuno Maciel.

Este ano, os 111 produtores vão ver os seus rendimentos aumentados, graças à renovação da certificação internacional GLOBALG.A.P. Cada produtor certificado receberá um prémio adicional de 4 cêntimos por quilo, promovendo maior rendimento, estabilidade e competitividade.

Em 2024, a GESBA investiu cerca de 800 mil euros no processo, incluindo pagamentos adicionais aos agricultores, auditorias externas, visitas ao terreno, apoio técnico e aquisição de equipamentos.

Com 795 produtores certificados, abrangendo 311,73 hectares e uma produção estimada de 14,2 milhões de quilos, o sector reforça a sua qualidade, sustentabilidade e responsabilidade social, consolidando a Banana da Madeira como produto de excelência.

