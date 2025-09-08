Madalena Costa é campeã da Europa de seniores

Com apenas 16 anos de idade, a madeirense Madalena Costa conquistou esta tarde o 'Velho Continente' e gravou, uma vez mais o seu nome na história da patinagem artística.

Em estreia absoluta no escalão sénior a patinadora do Sporting Club Santacruzense brilhou, no Palapikelc Opicina, em Trieste, Itália, com uma performance arrebatadora, unindo técnica, elegância e emoção e festejou assim o seu inédito título de campeã da Europa sénior na disciplina da patinagem livre.

No Campeonato da Europa, a atleta portuguesa brilhou com uma performance arrebatadora, unindo técnica, elegância e emoção e depois de ter vencido o programa curto, no sábado veio a agora a dominar o programa longo somando a pontuação máxima entre as 21 patinadoras.

Depois de ter conquistado a vitória no programa curto com total de 92.43 pontos, esta tarde a jovem 'estrela' madeirense voltou a não dar hipóteses à concorrência tendo vencido o programa longo ao receber uma pontuação de 158,68 pontos dos júizes.

No agregado das duas exibições e onde se consagrava a nova campeã de 2025, Madalena Costa festejou o ouro com 251,11 pontos, contra os 199,38 da italiana Gioia Fiori que veio a sagrar-se vice-campeã. Já a fechar o pódio veio a ficar a espanhola Sira Gallardo que totalizou 182,48 pontos.

A outra portuguesa presente na disciplina de patinagem artística livre, Mariana Almeida veio a terminar no oitavo lugar.