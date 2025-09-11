Jazz madeirense em destaque nas Festas na Rua em Lisboa

Os 'Mano a Mano', grupo composto pelos guitarristas e irmãos Bruno e André Santos, juntam-se à Orquestra de Jazz do Funchal, para a sua estreia fora do território insular, que acontece nas Festas da Rua, em Lisboa.

O concerto decorre, ao final desta tarde de quinta-feira, 11 de Setembro, no Jardim do Palácio da Alfarrobeira, em São Domingos de Benfica.

Esta proposta musical convida a uma "viagem" pelo repertório dos últimos dez anos da dupla madeirense, com arranjos para Big Band e interpretações originais, revisitando a estreia de há um ano no Festival de Jazz do Funchal.

Fundada em 2020 pelos irmãos Francisco e Alexandre Andrade, que assumem a direcção artística, a Orquestra de Jazz do Funchal reúne músicos da ilha na interpretação do repertório de BigBand.

Este projecto tem o apoio da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura e Direção Regional da Cultura e Lisboa Cultura.